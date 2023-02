V Poljanah snujejo načrte za prezentacijo arheoloških najdb

Poljane nad Škofjo Loko, 26. februarja - Občina Gorenja vas - Poljane se je lotila obsežnega projekta prenove središča naselja Poljane. Ob tem so bile izvedene tudi večje arheološke raziskave, pri čemer so pri odkopu ostankov nekdanje baročne cerkve odkrili še starejše temelje gotske in romanske cerkve. Po začasni zaščiti najdišča občina sedaj išče načine za trajnejšo prezentacijo.