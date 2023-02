Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 24. februarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je Vipavska hitra cesta med Ajdovščino in Selom proti Italiji zaprta od 18. ure danes do ponedeljka do 5. ure. Zaprta bosta tudi uvoz Ajdovščina in izvoz Selo proti Italiji. Obvoz bo po vzporedni regionalni cesti.