V Sveti Trojici podpisali pogodbo za izgradnjo kolesarske povezave

Sv. Trojica, 24. februarja - Predstavniki občine Sveta Trojica in podjetja Pomgrad so podpisali pogodbo za izgradnjo nekaj manj kot štiri kilometre dolge kolesarske povezave med Lenartom, Sveto Trojico in Osekom. Vrednost investicije je nekaj manj kot 1,5 milijona evrov, izgradnja nove kolesarske povezave pa naj bi bila zaključena do konca letošnjega maja.