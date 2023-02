Krško, 24. februarja - Svojci pogrešajo 15-letnega Sergeja Štampalijo iz Brestanice. Nazadnje so ga videli torek, ko je v zgodnjih jutranjih urah odšel od doma neznano kam. Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, je visok okoli 180 centimetrov, suhe postave in ima daljše rjave lase. Oblečen je bil v črno bundo, običajno pa nosi kapo.