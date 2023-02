Izidi smučarskega teka na SP

* Izidi, smučarski tek, skiatlon - miški: 1. Simen Hegstad Krüger (Nor) 1:09:40,3 ure 2. Johannes Hösflot Klaebo (Nor) + 12,2 3. Sjur Röthe (Nor) 14,1 4. Paal Golberg (Nor) 45,9 5. William Poromaa (Šve) 46,4 6. Calle Halfvarsson (Šve) 1:14,2 7. Friedrich Moch (Nem) 1:14,9 8. Jules Lapierre (Fra) 1:15,4 ... 42. Miha Ličef (Slo) 7:55,0 48. Izidor Karničar (Slo) 50. Jošt Mulej (Slo) 52. Boštjan Korošec (Slo) vsi ujeti za en krog ...