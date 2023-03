Tudi področje ortodontije bo po zagotovilih ministrstva del zdravstvene reforme

Ljubljana, 12. marca - Na ministrstvu za zdravje so se odzvali na predloge odbora za zobozdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije in Slovenskega ortodontskega društva za izboljšanje razmer v ortodontiji, kjer so čakalne dobe dolge. Področje ortodontije je še eno od področij, ki bo del širše zdravstvene reforme in ostalih sistemskih sprememb, so poudarili na ministrstvu.