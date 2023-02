Jorgić v Montreuxu brani zmago na turnirju Top 16

Ljubljana, 24. februarja - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić bo ta konec tedna v Montreuxu v Švici igral na turnirju Top 16, kjer se bodo v soboto in nedeljo merili najboljši evropski igralci in igralke. Jorgić bo v Švici branil lansko končno zmago, leta 2020 pa je prišel do finala.