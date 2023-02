Selles bo reševal Southampton

London, 24. februarja - Angleški nogometni prvoligaš Southampton bo obstanek v elitni angleški ligi do konca sezone lovil z novim trenerjem. To je 39-letni Španec Ruben Selles, dosedanji pomočnik prejšnjih dveh trenerjev kluba z juga Anglije, Nathana Jonesa in Ralpha Hasenhüttla, poroča francoska tiskovna agencija AFP.