Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 24. februarja - Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem na zahodu se bodo pojavljale krajevne padavine. Na severovzhodu bo še delno jasno in suho, pihal bo okrepljen jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 11 stopinj Celzij, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo spremenljivo, občasno bo deževalo. Jugozahodnik bo slabel, od severovzhoda bo postopno začel pihati severovzhodnik, hladilo se bo. Ob morju bo pihal jugo. Popoldanske temperature bodo v vzhodnih krajih okoli 8, drugod večinoma od 10 do 16 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od nedelje zgodaj zjutraj bo na Primorskem pihala močna burja, ki bo v sunkih na izpostavljenih mestih lahko dosegala hitrosti od 100 do 140 km/h.

Obeti: Zvečer se bodo padavine okrepile. V noči na nedeljo se bo meja sneženja spustila do nižin, na Primorskem bo zapihala močna burja. V nedeljo bo sprva še snežilo, tudi ponekod na Primorskem bo lahko dež občasno prehajal v sneg. Čez dan bodo padavine od severa slabele in popoldne ponehale. Na Primorskem bo pihala močna burja, drugod severovzhodni veter. V ponedeljek bo večinoma oblačno, predvsem na jugu bo še možen rahel sneg. Hladno in vetrovno bo.

Vremenska slika: Nad severno in srednjo Evropo je območje nizkega zračnega tlaka. Prva hladna fronta se zadržuje severno od Alp, druga se ji od severozahoda hitro bliža. Od zahoda doteka k nam vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo v krajih zahodno in južno od nas večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine. Severno in vzhodno od nas bo še delno jasno in suho. Pihal bo jugozahodnik, ob severnem Jadranu jugo. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Čez dan se bo od severovzhoda hladilo, začel bo pihati severovzhodni veter. Ob severnem Jadranu bo pihal šibak do zmeren jugo.