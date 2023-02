Ljubljanska borza: V ospredju delnice Krke

Ljubljana, 24. februarja - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 980.689 evrov prometa. Največ zanimanja so pokazali za delnice Krke. Te so izgubile odstotek, navzdol so šle še delnice Petrola. Medtem so se podražile delnice Cinkarne, Triglava, Save Re, Luke Koper in NLB. Indeks SBI TOP je zadnji trgovalni dan v tem tednu sklenil tik pod gladino.