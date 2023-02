Evropski komisar Schmit pohvalil projekte v Sloveniji

Radovljica, 24. februarja - Na delovnem obisku v Sloveniji se je danes in v četrtek mudil evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice Nicolas Schmit. Kot je povedal ob zaključku obiska v Radovljici, kjer si je ogledal projektno učenje mlajših odraslih, so ga navdušili različni projekti s področja sociale in družbenega razvoja.