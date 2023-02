Sindikati javnega sektorja predstavili svoje poglede na vladna izhodišča za reformo, zamrznitve napredovanj očitno ne bo

Ljubljana, 24. februarja - Sindikati javnega sektorja so se na današnjih pogajanjih odzvali na vladna izhodišča za reformo plačnega sistema. Nekateri predlogi so zanje nesprejemljivi, med njimi tudi predlog za zamrznitev napredovanj in delovne uspešnosti. Ker glede slednjega soglasja s sindikati ni, vladna stran pri predlogu, kot kaže, ne bo vztrajala.