Za projekte poslovne infrastrukture na obmejnih območjih 19 milijonov evrov

Ljubljana, 24. februarja - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je objavilo razpis za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letih 2023 in 2024. Zanje je predvidenih osem milijonov sredstev za letos in 11 milijonov evrov za prihodnje leto. Rok za predložitev vlog je 21. april.