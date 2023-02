Podpisana 4,7 milijona evrov vredna pogodba za gradnjo kanalizacije v Novi Gorici

Nova Gorica, 24. februarja - Novogoriški župan Samo Turel in direktor HNG Hidrotehnika Martin Plut sta danes podpisala pogodbo o izvedbi del na fekalnem kanalizacijskem omrežju na območju aglomeracije Kromberk oz. krajevnih skupnosti Nova Gorica, Solkan, Rožna Dolina in Kromberk-Loke. Vrednost pogodbe je 4,7 milijona evrov, pridobili so dva milijona evrov evropskih sredstev.