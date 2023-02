Snežne razmere v visokogorju

Zaradi dnevnega taljenja in nočnega zmrzovanja so se poledenele površine povečale.

Nadaljuje se suho vreme, sonca v gorah včeraj skorajda ni bilo, danes je le v vzhodnih Karavankah in na Pohorju. Ničta izoterma je na nadmorski višini okoli 1600 metrov. Preobrazba snežne odeje se je v sredogorju in visokogorju upočasnila. Pod okoli 1600 metrov se sneg še naprej tali. Kopne površine so se še nekoliko povečale, na prisojnih legah sredogorja ponekod ni več strnjene snežne odeje. Sneg je večinoma dobro preobražen in nosi težo smučarja. Zaradi vetra ali dnevne odjuge in nočnega zmrzovanja je ponekod skorjast. Na vetru izpostavljenih legah je sneg spihan do trde podlage. Še so klože in opasti, ki so dobro sprijete s podlago.

Danes, v petek bo večinoma oblačno in megleno, sončno bo na vzhodu. Predvsem v predalpskem svetu zahodne Slovenije v zahodnih in južnih Julijcih bodo manjše padavine, meja sneženja bo nad okoli 1500 metrov nadmorske višine. Pihal bo zmeren jugozahodnik. V soboto bo oblačno in megleno z rahlimi do zmernimi padavinami, več jih pričakujemo dopoldne na območju zahodnih in južnih Julijcev. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1400 in 1800 metrov. V noči na nedeljo se bodo padavine od juga okrepile, meja sneženja se bo spustila do nižin. Zapihal bo okrepljen veter vzhodnih smeri. V nedeljo čez dan bo sneženje od severa oslabelo, še bo vetrovno. Občutno se bo ohladilo. Temperatura na 1500 metrov bo okoli -9, na 2500 metrov okoli -15 stopinj Celzija. V ponedeljek bo večinoma oblačno in suho, le v južni Sloveniji bo še možno rahlo sneženje. Veter bo nekoliko oslabel.

Danes se razmere ne bodo spreminjale. Več dogajanja pričakujemo jutri, v soboto. Nižje bo večinoma deževalo, višje snežilo. Napoved količine novega snega je precej nezanesljiva. V visokogorju Julijcev lahko do nedelje zvečer zapade od 20 do 40 centimetrov, drugod manj. Več padavin bo vzdolž hribov proti Snežniku, a tam bo sprva višja meja sneženja, pa tudi zaradi nižje nadmorske višine bo manj padavin v snegu. Ob navedeni količini novega snega se bo nevarnost snežnih plazov povečala in bo nad nadmorsko višino okoli 1500 metrov v nedeljo znatna, tretje stopnje, nižje pa majhna, prve stopnje. Če bo padavin manj od predvidenih, se bo nevarnost povečala na drugo stopnjo.