Rusko članstvo v globalnem organu za preprečevanje pranja denarja zamrznjeno

Pariz, 24. februarja - Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF), mednarodni organ za sodelovanje držav in drugih jurisdikcij pri preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, se je zaradi napada na Ukrajino odločila zamrzniti članstvo Rusije. Ta bo medtem še vedno morala spoštovati standarde FATF in izpolnjevati svoje finančne obveznosti.