Mariborski policisti pri 36-letniku odkrili štiri kilograme konoplje

Maribor, 24. februarja - Mariborski policisti so v četrtek v hišni preiskavi na dveh naslovih pri 36-letnem moškem odkrili več prirejenih prostorov za gojenje in sušenje konoplje. Ob tem so zasegli okoli štiri kilograme posušenih rastlinskih delcev ter 90 sadik omenjene prepovedane droge, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.