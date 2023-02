Baumüller v Slovenskih Konjicah z novo halo širi svojo dejavnost

Slovenske Konjice, 26. februarja - Konjiško podjetje Baumüller Dravinja, ki je del skupine nemškega proizvajalca pogonov in avtomatizacije Baumüller, marca proizvodnjo širi v novo halo, ki je že skoraj povsem dokončana in so jo nedavno že slovesno odprli. Naložba v nepremičnine in dodatno tehnologijo je vredna okoli sedem milijonov evrov in so jo v celoti financirali sami.