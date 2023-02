V Barceloni bo vrata znova odprl svetovni kongres mobilne telefonije

Barcelona, 27. februarja - V Barceloni bo vrata danes odprl svetovni kongres mobilne telefonije, mednarodno znan pod imenom MWC. Med osrednjimi temami letošnjega sejma bodo peta in šesta generacija mobilne tehnologije (5G in 6G), razširjena resničnost in umetna inteligenca, je navedeno na spletni strani organizatorja.