Odprava omejenega in nadzorovanega dostopa na ljubljanskem onkološkem inštitutu

Ljubljana, 24. februarja - Onkološki inštitut Ljubljana s ponedeljkom odpravlja omejen in nadzorovan vstop v bolnišnico. Nadzorna triažna točka v stavbi E ob Ljubljanici, preko katere je potekal vstop za bolnike, spremljevalce in obiskovalce med epidemijo covid-19, se tako ukinja, so sporočili z inštituta.