Odbor DZ za kmetijstvo za podporo trajnostnega prehoda sektorja živinoreje

Ljubljana, 24. februarja - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je na današnjem nadaljevanju nujne seje seznanili s pomenom živinoreje za makroekonomski položaj kmetijstva. Poslanci so ob tem sprejeli sklep poslanskih skupin Svoboda in SD, s katerim vladi predlagajo, da podpre trajnostni prehod živinorejskega sektorja.