Repki Trkaja in Sakside na turnejo po Sloveniji

Ljubljana, 25. februarja - Literarno-raperski podvig Repki, ki sta ga v istoimenski knjigi za mlade pripravila raper Trkaj in literarni zgodovinar Igor Saksida, je po knjižni obliki in albumu zaživel tudi v glasbeno-interaktivni predstavi. Kombinacijo poezije in rapa sta avtorja nekajkrat že predstavila v živo, z današnjim dnem pa se odpravljata na turnejo po Sloveniji.