Najštevilčnejša ptica v Kozjanskem parku velika sinica

Podsreda, 26. februarja - Kozjanski park je januarja sodeloval v akciji Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Ptice okoli nas. Sodelavci parka so na terenu ugotovili, da je na Kozjanskem najštevilnejša ptica velika sinica, ki jo lahko vidimo povsod po Sloveniji. Skupno pa so v parku našteli 28 vrst ptic.