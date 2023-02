Geopark Karavanke praznuje 10 let

Mežica/Žitara vas, 24. februarja - Marca bo minilo deset let, odkar je Geopark Karavanke del evropske in globalne mreže geoparkov pod okriljem Unesca. To je bil najpomembnejši cilj takratnega čezmejnega projekta, ki se je do danes razvil v evropsko združenje za teritorialno sodelovanje. Partnerji iz Slovenije in Avstrije bodo prehojeno pot in načrte predstavili danes popoldne.