Zaposleni na RTVS v novi svet izvolili pet svojih predstavnikov

Ljubljana, 24. februarja - Zaposleni na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) so v četrtek na neposrednih volitvah v novi svet javnega zavoda izvolili pet svojih predstavnikov. To so Gregor Drnovšek, Aleksander Hribar, Boštjan Ogris, Robert Pajek in Luka Zebec, so sporočili iz sveta delavcev RTVS.