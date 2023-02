Hrvaški sabor do jutra razpravljal o nezaupnici Plenkoviću

Zagreb, 24. februarja - V hrvaškem saboru so zgodaj davi končali 11-urno razpravo o nezaupnici hrvaškemu premierju Andreju Plenkoviću. Opozicija mu je v razpravi očitala korupcijo, vse slabši življenjski standard, prepočasno popotresno obnovo in vrsto afer, ki so v zadnjem času pretresle vlado. Poslanci bodo o nezaupnici odločali naslednji teden.