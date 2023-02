Šmarska občina zagnala projekt Barok pod krošnjami

Šmarje pri Jelšah, 26. februarja - Šmarska občina je pričela z izvedbo projekta Barok pod krošnjami, ki predvideva tudi razvoj treh novih produktov, neposredno vezanih na baročno dediščino. To so baročni mešanici zeliščnega čaja in zeliščne soli ter promocijski film. Vrednost projekta je 174.000 evrov, sofinanciran je v višini 98.500 evrov.