Povprečna slovenska občina bi imela 10.000 prebivalcev

Ljubljana, 25. februarja - Povprečna slovenska občina v letu 2021 bi po izračunih državnega statističnega urada obsegala 96 kvadratnih kilometrov površine in imela približno 10.000 prebivalcev. Ti bi bili stari povprečno 44 let. Živeli bi v 83 kvadratnih metrov velikih stanovanjih, vozili bi se v okoli 11 let starih avtomobilih.