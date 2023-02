V Novem mestu pregledna razstava slikarja Jožeta Kotarja

Novo mesto, 24. februarja - V galeriji Dolenjskega muzeja v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri oprli pregledno razstavo Colores mecum porto - Barve nosim s seboj domačega slikarja Jožeta Kotarja. Razstavo približno štiridesetih del, ustvarjenih v zadnjih 20 letih, so pripravili ob slikarjevi 70-letnici in 50-letnici njegovih prvih razstav, so sporočili iz Dolenjskega muzeja.