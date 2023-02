Luka Dončić in Kyrie Irving potopila San Antonio

Dallas, 24. februarja - Luka Dončić in Kyrie Irving sta dosegla svojo prvo skupno zmago v Dallasu. Mavericks so se v severnoameriški košarkarski ligi NBA izkazali z najboljšim metom za tri točke v tej sezoni. Dončić je dosegel 28 točk, 10 podaj in sedem skokov, Irving pa je prispeval 23 točk za zmago v teksaškem derbiju nad odpisano zasedbo San Antonio Spurs s 142:116.