Montevideo, 24. februarja - Košarkarji ZDA so se po pričakovanjih uvrstili na košarkarsko svetovno prvenstvo. Olimpijski prvaki iz Tokia so se ponoči veselili zmage z 88:77 v Montevideu nad Urugvajem. Prvenstvo bo med 25. avgustom in 10. septembrom na Japonskem, v Indoneziji in na Filipinih.