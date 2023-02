Mini teater v New Yorku začel s predstavami Turingov stroj

New York, 24. februarja - Igralci Mini teatra - Nejc Cian Garlatti, Timon Šturbej in Nika Korenjak - so v četrtek v New Yorku premierno uprizorili predstavo Turingov stroj v režiji Ivice Buljana, s predstavami v newyorškem gledališču La Mama v East Villagu pa nadaljujejo do 5. marca.