Kralji New Jerseyju dovolili preobrat, gol Kopitarja

New York, 24. februarja - Hokejisti New Jersey Devils so davi v severnoameriški hokejski ligi NHL premagali Los Angeles Kings s 4:3. Ekipa Los Angelesa, za katero je Anže Kopitar dosegel gol in podajo, je na tekmi vodila z 2:0 in 3:2, na koncu pa so se po podaljšku vseeno veselili gostitelji.