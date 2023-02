Generalna skupščina s 141 glasovi potrdila resolucijo o Ukrajini

New York, 23. februarja - Generalna skupščina ZN je v četrtek s 141 glasovi za, sedmim proti in 32 vzdržanimi potrdila resolucijo ob prvi obletnici ruskega napada na Ukrajino, ki od Rusije ponovno zahteva naj umakne svojo vojsko iz Ukrajine. Resolucija tudi poziva k pravičnemu in trajnemu miru.