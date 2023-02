Ljubljana, 23. februarja - Znanih je osem ekip, ki so si skozi kvalifikacije izborile nastop v osmini finala evropske nogometne lige. To so Bayer Leverkusen, Juventus, Sevilla, Sporting Lizbona, Manchester United, Union Berlin, Roma in Šahtar Doneck. Tekmece bodo dobili v petek na žrebu v Nyonu.