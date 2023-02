Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 2.)

Ljubljana, 23. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o državnem sekretarju Samuelu Žbogarju, ki se je udeležil zasedanja strateškega dialoga med ZDA in Slovenijo, kjer je govoril tudi o kandidaturi Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov. Poročali so še o sporazumu sodelovanja in koordinacije pri iskanju in reševanju v letalstvu.