Primorske novice o svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah (24. 2.)

Koper, 23. februarja - Aljaž Novak v komentarju Tanz mit Triglav piše o otvoritvi 43. svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah, ki se je odvila v Kranjski Gori. Avtor meni, da smo dokazali, da smo zmožni izpeljati prireditev na mednarodnem nivoju in da vsaka prireditev ni nujno "strašni boj, ne boj, mesarsko klanje" in da nas je združila naveza športa in kulture.