Wall Street Journal: ZDA povečujejo vojaško prisotnost na Tajvanu

New York, 24. februarja - ZDA bistveno povečujejo število svojih vojakov na Tajvanu, da bi okrepile program usposabljanja tajvanskih vojakov zaradi vse večje grožnje s strani Kitajske, piše časnik Wall Street Journal. Po navedbah ameriških uradnikov nameravajo ZDA, ki so pred letom dni imele na Tajvanu 30 vojakov, v prihodnjih mesecih tja poslati od 100 do 200 vojakov.