Izidi smučarskih skokov na SP v Planici

* Izidi, ženske, srednja skakalnica: 1. Katharina Althaus (Nem) 249,1 točke (98,5/97 m) 2. Eva Pinkelnig (Avt) 246,9 (96,5/100) 3. Anna Odine Ström (Nor) 246 (100/95) 4. Selina Freitag (Nem) 240,6 (97/98) 5. Thea Minyan Björseth (Nor) 239,3 (95/97,5) 6. Yuki Ito (Jap) 229,3 (92,5/94,5) 7. Maren Lundby (Nor) 227,4 (94,5/94) 8. Nozomi Maruyama (Jap) 227 (94/97) ... 11. Nika Križnar (Slo) 223,6 (92,5/95) 17. Nika Prevc (Slo) 212 (88/94,5) 19. Ema Klinec (Slo) 211 (90,5/91,5) 25. Katra Komar (Slo) 203,8 (88,5/89) 29. Maja Vtič (Slo) 199,2 (91/85,5) ...