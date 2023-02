Ameriška finančna ministrica: Svetovno gospodarstvo v boljši kondiciji od pričakovanj

Bangalore, 23. februarja - Svetovno gospodarstvo je v boljši kondiciji, kot so predvidevali pred meseci v luči ruske invazije na Ukrajino in njenih posledic, je ob srečanju finančnih ministrov sedmih gospodarsko najmočnejših držav G7 ocenila ameriška finančna ministrica Janet Yellen. Ministri so ob tem finančne institucije pozvali k zagotovitvi več finančne pomoči Ukrajini.