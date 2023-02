Lanišek in Zajc na treningu odlično razpoložena

Planica, 23. februarja - Smučarski skakalci so danes opravili tri serije uradnega treninga na srednji skakalnici v Planici, ki so bile za slovenske reprezentante odločilne za uvrstitev med četverico za petkove kvalifikacije. Na treningih pod Poncami sta bila med šesterico najbolj razpoložena Anže Lanišek, nastopil je le dvakrat, in Timi Zajc. Oba sta krojila vrh.