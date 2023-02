Za SDS menjava na čelu policije politizacija pod krinko depolitizacije, za NSi imenovanje poslušnih kadrov

Ljubljana, 23. februarja - V opozicijskih SDS in NSi so kritični do menjave na čelu policije, kjer bo dosedanjega v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava nasledil Senad Jušić. Prvak SDS Janez Janša je to potezo vlade označil za politizacijo slovenske policije pod krinko depolitizacije, v NSi pa v menjavi vidijo nameščanje "poslušnih kadrov".