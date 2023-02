Moderna ob manjšem povpraševanju po cepivu s padcem dobička

New York, 23. februarja - Ameriški proizvajalec cepiva proti covidu-19 Moderna je v zadnjem četrtletju lanskega leta vknjižil 1,5 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je 70 odstotkov manj kot v enakem obdobju leta 2021. Prihodki so padli za 29 odstotkov na 5,1 milijarde dolarjev. Slabši poslovni rezultati so posledica manjšega povpraševanja po cepivih proti covidu-19.