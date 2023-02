Spremembe pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanosti in raziskavah

Ljubljana, 23. februarja - Vlada je na današnji seji soglašala s spremembami in dopolnitvami pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki ga je pred tem sprejel odbor za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.