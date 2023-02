Newyorške borze uvodoma pozitivno

New York, 23. februarja - Newyorške borze so današnje trgovanje začele v pozitivnem območju. Vlagateljev novica, da je ameriško ministrstvo za trgovino poslabšalo oceno rasti ameriškega BDP v lanskem zadnjem četrtletju, za zdaj ni spravila v slabo voljo. Trenutno so predvsem pod vtisom nekaterih ugodnih poslovnih objav velikih borznih družb.