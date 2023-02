Izidi sprinta na SP v Planici

* Izidi, sprint, klasika: - moški: 1. Johannes Hösflot Klaebo (Nor) 2:56,07 2. Pal Golberg (Nor) + 2,22 3. Jules Chappaz (Fra) 2,24 4. Michal Novak (Češ) 5,90 5. Calle Halfvarsson (Šve) 11,64 6. Lucas Chanavat (Fra) 32,27 ... - izpadel v četrtfinalu: 22. Miha Šimenc (Slo) - izpadli v kvalifikacijah: 37. Vili Črv (Slo) 52. Anže Gros (Slo) 63. Boštjan Korošec (Slo) - ženske: 1. Jonna Sundling (Šve) 3:21,67 2. Emma Ribom (Šve) + 0,87 3. Maja Dahlqvist (Šve) 4,45 4. Linn Svahn (Šve) 8,06 5. Kristine Stavas Skistad (Nor) 10,93 6. Tiril Udnes Weng (Nor) 27,29 ... - izpadla v četrtfinalu: 27. Eva Urevc (Slo) - izpadle v kvalifikacijah: 45. Anita Klemenčič (Slo) 46. Anja Mandeljc (Slo) 58. Klara Mali (Slo)