Na Krasu sestanek o načrtovani gradnji državnega centra za požare

Sežana, 23. februarja - Predstavniki ministrstva za obrambo, uprave za zaščito in reševanje ter kraških občin so se danes pogovarjali o državnem centru za požare, ki naj bi ga v Sežani zgradili do konca naslednjega leta. Projekt je vreden nekaj več kot 3 milijone evrov, od tega bo 1,8 milijona evropskih sredstev. Zgradili bodo tudi dom za sežanske prostovoljne gasilce.