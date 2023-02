Evropska komisija bi podaljšala trgovinske ugodnosti za Ukrajino

Bruselj, 23. februarja - Evropska komisija predlaga podaljšanje trgovinskih ugodnosti za Ukrajino za eno leto. To pomeni, da bi se v obliki avtonomnih trgovinskih ukrepov še naprej opuščalo uvozne dajatve, kvote in ukrepe trgovinske zaščite za ukrajinski izvoz v Evropsko unijo, so sporočili iz Bruslja.