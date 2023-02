Vreme: jasno, nekod pretežno oblačno

V petek bo pretežno oblačno, nekaj sončnega vremena bo v severovzhodni Sloveniji. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v severni Sloveniji okoli 0, drugod od od 3 do 7, ob morju okoli 9, najvišje dnevne od 9 do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo občasno deževalo. Jugozahodnik bo slabel, od severovzhoda bo postopno začel pihati severovzhodnik, hladilo se bo. Zvečer in v noči na nedeljo se bo meja sneženja spustila do nižin. V nedeljo bo občasno rahlo snežilo, pogosteje v jugovzhodni Sloveniji, na Primorskem deloma deževalo deloma snežilo. Čez dan bodo padavine od severa slabele. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod severovzhodni veter.

Vremenska slika: Nad jugovzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Nad Španijo je nastal plitev ciklon. Nad zahodno Evropo in Skandinavijo se zadržuje hladna fronta. S šibkimi zahodnimi vetrovi doteka k nam razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem v krajih severno od nas bo nekaj sonca. Ponekod v Istri in Kvarnerju bo občasno rahlo deževalo. V petek bo v krajih vzhodno od nas delno jasno, drugod pretežno oblačno. V sosednjih pokrajinah Italije ter v Kvarnerju in Gorskem Kotarju bo občasno rahlo deževalo. Ob severnem Jadranu se bo popoldne in zvečer krepil jugo.