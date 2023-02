Kolektor in partnerji s 6,7-milijonskim projektom za digitalno preobrazbo

Idrija, 23. februarja - Skupina Kolektor in konzorcijski partnerji Domel, Špica International in Audax so danes predstavili projekt Digitalni skok ali Jump, namenjen digitalizaciji poslovanja, med drugim avtomatizaciji procesov in asistenci pri odločanju. Projekt je vreden 6,65 milijona evrov, prek načrta za okrevanje in odpornost bodo prejeli 2,2 milijona evrov.